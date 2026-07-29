アーケードで初めて3画面マルチスクリーンを採用した人気作！

ハムスターは7月29日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス TX-1』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 TX-1』を、新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年7月30日。価格は「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『TX-1』 は1983年に辰巳電子工業から発売されたレースゲーム。3画面スクリーンならではの迫力あるレース展開を楽しもう。コースの途中には分岐点があり、砂漠や海、夜の街などの背景がダイナミックに流れていく。世界各地で、栄光のチェッカーフラッグを受けよう。

■2026年7月30日の「アーケードアーカイバー」は『TX-1』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年7月30日は『TX-1』特集。

ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第609回 アーケードアーカイバー TX-1スペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス TX-1

アーケードアーカイブス2 TX-1

ジャンル：レースゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年7月30日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス X-1』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 X-1』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

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