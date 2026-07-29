アーケードで初めて3画面マルチスクリーンを採用した人気作！
レースゲーム『TX-1』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で7月30日に配信決定！辰巳電子工業が初参入
ハムスターは7月29日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス TX-1』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 TX-1』を、新規コンテンツとして配信すると発表。
配信日は、2026年7月30日。価格は「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。
『TX-1』 は1983年に辰巳電子工業から発売されたレースゲーム。3画面スクリーンならではの迫力あるレース展開を楽しもう。コースの途中には分岐点があり、砂漠や海、夜の街などの背景がダイナミックに流れていく。世界各地で、栄光のチェッカーフラッグを受けよう。
■2026年7月30日の「アーケードアーカイバー」は『TX-1』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年7月30日は『TX-1』特集。
ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
●第609回 アーケードアーカイバー TX-1スペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス TX-1
アーケードアーカイブス2 TX-1
ジャンル：レースゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年7月30日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：各1100円
プレイ人数：1人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス X-1』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 X-1』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
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