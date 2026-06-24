ハムスターは6月24日、Nintendo Switch2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 鉄拳』を、新規コンテンツとして配信すると発表。配信日は2026年6月25日、価格は1800円だ。

『鉄拳』は、1994年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売された3D対戦格闘ゲーム。史上最強の拳「鉄拳」を持つ者を決定する格闘技大会「The King of Iron Fist Tournament」で、さまざまな思惑を持つ格闘家たちが戦いを繰り広げる。

4つのボタンが左右の手足に対応するという革新的な操作体系により、直感的な格闘アクションを実現。己の四肢を操る感覚で、多彩な技を自在に繰り出そう。

■2026年6月25日の「アーケードアーカイバー」は『鉄拳』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年6月25日は『鉄拳』特集。

番組は、当時の開発陣を招いての開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第604回 アーケードアーカイバー エースドライバースペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス2 鉄拳

ジャンル：3D対戦格闘ゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年6月25日

価格：1800円

プレイ人数：1～2人

TEKKEN™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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