ウルヴァリンの荒々しい獰猛さを表現した限定カラー！

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は8月11日、「PlayStation 5 デジタル・エディション "Marvel’s Wolverine" バトルイエロー リミテッドエディション」を全国のPlayStation取扱店にて数量限定で発売すると発表。発売日は2026年9月15日より。

本製品は、2026年9月15日に発売予定のPlayStation 5用ソフト『Marvel's Wolverine』を記念した特別モデル。ウルヴァリンの荒々しい獰猛さを表現したPlayStation 5 デジタル・エディションと、お揃いのDualSense ワイヤレスコントローラー、そして『Marvel’s Wolverine』のゲーム本編ダウンロード版プロダクトコードをセットにしている。

すでにPS5（スリム版）またはPlayStation 5 Proを持っている人には、「PlayStation 5用カバー “Marvel’s Wolverine” バトルイエロー リミテッドエディション」および「PlayStation 5 Pro用カバー “Marvel’s Wolverine” バトルイエロー リミテッドエディション」を全国のPlayStation取扱店にて数量限定で販売予定。これらの本体カバーは、ディスクドライブ搭載のPS5と、ディスクドライブ非搭載のPS5の両方に対応している。

また、「DualSense ワイヤレスコントローラー "Marvel’s Wolverine" バトルイエロー リミテッドエディション」は単品でも発売予定だ。詳細は下記のPlayStation.Blog記事を確認してほしい。

▼PlayStation.Blog 該当記事

https://blog.ja.playstation.com/2026/08/11/20260811-ps5-limited-edition-marvels-wolverine-o/

【製品情報】

▼Amazon.co.jpにて発売

製品名：「PlayStation 5 デジタル・エディション “Marvel’s Wolverine” バトルイエロー リミテッドエディション」

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

発売日：2026年9月15日予定

価格：9万6980円

▼全国のPlayStation取扱店にて販売

製品名：「DualSense ワイヤレスコントローラー “Marvel’s Wolverine” バトルイエロー リミテッドエディション」

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

発売日：2026年9月15日予定

価格：1万2480円

製品名：「PlayStation 5用カバー “Marvel’s Wolverine” バトルイエロー リミテッドエディション」

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

発売日：2026年9月15日予定

価格：9980円

製品名：「PlayStation 5 Pro用カバー “Marvel’s Wolverine” バトルイエロー リミテッドエディション」

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

発売日：2026年9月15日予定

価格：9980円