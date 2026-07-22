ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第15回
888円カスタマイズや自作パーツ祭り、店頭PC特価。ドスパラ大決算「5大セール」開催中
2026年07月22日 13時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ大決算5大セール開催中
ドスパラでは現在、「ドスパラ大決算5大セール」を開催中。総額1億円分ポイント還元キャンペーンや888円カスタマイズキャンペーン、自作パーツ祭り、中古PC・パーツ大特価セール、店頭PC特価を展開している。7月17日には週替わりセールや対象PCパーツ・周辺機器に使える値引きクーポンも更新されており、パソコン本体からPCパーツまで幅広くお得に購入できる。
総額1億円分ポイント還元キャンペーン
対象のドスパラ製デスクトップPCを購入し、キャンペーンページからエントリーすると、購入金額に応じて5,000～30,000ポイントを還元する。購入金額に応じてポイント数が変わり、最大30,000ポイントを受け取れる。
888円カスタマイズキャンペーン
対象モデルごとに、GeForce RTX 5060 Ti 8GBや750W GOLD電源への変更などを888円で利用できる。このほか、SSDやCPUクーラーなども対象モデルごとにキャンペーン価格でカスタマイズできる。
自作パーツ祭り
対象PCパーツ・周辺機器に使える値引きクーポンを配布するほか、7月17日更新の週替わりSALEや、対象製品をまとめて購入するとお得になるセット割も実施している。
中古PC・パーツ大特価セール
中古デスクトップPCやノートPC、PCパーツを特価販売。商品の状態に応じたランク表示を採用しており、7月16日には一部対象商品の値下げも実施した。
店頭PC特価
店頭でも大決算セールを開催しており、店舗限定の特価商品を販売。「お持ち帰りPCフェア」も実施している。
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