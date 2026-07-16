いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第215回
79,980円の新品デスクトップ。Ryzen 5搭載＆キーボード・マウス付属で販売中
2026年07月16日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
79,980円の新品デスクトップPC
ドスパラでは、デスクトップPC「THIRDWAVE AM-R5GIGA-03B」を79,980円で販売中。
CPUにAMD Ryzen 5 3400G、メモリ8GB、500GB NVMe SSDを搭載。グラフィックスはCPU内蔵のRadeon Graphicsを採用する。OSはWindows 11 Homeで、キーボードとマウスを標準付属する。
保証期間は1年。有償で最長5年までの延長保証も用意する。
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