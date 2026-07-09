ドスパラ大決算スタート。ポイント還元や中古特価など5大セール開催

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ドスパラ大決算！5大セール開催中

ドスパラでは現在、「ドスパラ大決算」を開催中。総額1億円分ポイント還元キャンペーンをはじめ、カスタマイズキャンペーン、自作パーツ祭り、中古PC・パーツ大特価セール、店頭PC特価の5つのキャンペーンを実施している。

「総額1億円分ポイント還元キャンペーン」では、対象のドスパラ製デスクトップPCを購入し、キャンペーンページからエントリーすると、購入金額に応じたポイントを還元する。「カスタマイズキャンペーン」では、対象PC向けのカスタマイズキャンペーンを実施している。

このほか、「自作パーツ祭り」では自作PC向けのお得なセールを実施。「中古PC・パーツ大特価セール」では中古デスクトップPCやノートPC、PCパーツを特価販売するほか、「店頭PC特価」では全国のドスパラ店舗で店頭限定の特価商品を用意している。