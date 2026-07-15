いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第214回
ポイント還元・888円カスタマイズ・中古特価も。ドスパラ大決算「5大セール」
2026年07月15日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ポイント還元や888円カスタマイズなど5大セールを実施
ドスパラでは現在、「ドスパラ大決算」を開催中。総額1億円分ポイント還元キャンペーンや888円カスタマイズキャンペーン、自作パーツ祭り、中古PC・パーツ大特価セール、店頭PC特価の5大セールを展開している。
「総額1億円分ポイント還元キャンペーン」では、対象の当社製デスクトップPCを購入し、キャンペーンページからエントリーすると、購入金額に応じて最大30,000ポイントを還元する。
「888円カスタマイズキャンペーン」では、対象PCのメモリやグラフィックボード、電源などの指定カスタマイズを888円で利用できるほか、SSDやCPUクーラーも特別価格でアップグレードできる。
このほか、「自作パーツ祭り」ではPCパーツを特価販売。「中古PC・パーツ大特価セール」では中古デスクトップPCやノートPC、PCパーツを対象にセールを実施する。「店頭PC特価」では、店頭ならではのお得な商品を用意している。
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