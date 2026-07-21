ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第14回
18万円台でRyzen 7・RTX 5060搭載。888円でRTX 5060 Tiへ変更できるBTOデスクトップPC
2026年07月21日 15時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
888円でグラフィックボードや電源をアップグレード
ドスパラでは現在、「ドスパラ大決算カスタマイズキャンペーン」を開催中。対象PCでは、GeForce RTX 5060 Ti 8GBや750W GOLD電源への変更を各888円で利用できる。対象モデルごとに各種カスタマイズをキャンペーン価格で利用できる。
ドスパラ大決算カスタマイズキャンペーン おすすめの1台
基本構成販売価格：184,980円
Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060、16GBメモリ、500GB Gen4 SSDを搭載するデスクトップPC。キャンペーンでは、GeForce RTX 5060 Ti 8GBへの変更や750W GOLD電源へのアップグレードを各888円で利用できる。
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