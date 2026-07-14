いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第213回
16GB→32GBメモリ増設が888円。GPUや電源も強化できるドスパラ大決算
2026年07月14日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
対象パソコンの指定カスタマイズが888円
ドスパラでは現在、「ドスパラ大決算カスタマイズキャンペーン」を開催中。対象PCでは、16GB→32GB（または8GB→16GB）のメモリ増設を888円で利用できるほか、対象PCごとにGeForce RTX 5060からGeForce RTX 5060 Ti 8GBへのグラフィックボード変更や、650Wから750W GOLD電源へのアップグレードも888円で利用できる。対象PCごとに指定カスタマイズ内容が異なる。
また、SSD・CPUファンカスタマイズキャンペーンも実施。対象PCでは、1TB SSDからWD SN850X 2TBへのアップグレードや、360mm水冷ファンへの変更を特別価格で提供している
Ryzen 7・RTX 5060 Ti搭載のおすすめモデル
基本構成販売価格：234,980円
「THIRDWAVE AD-R7A56B-01B」は、Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5060 Ti 8GB、16GB DDR5メモリ、500GB Gen4 SSDを搭載したデスクトップPC。メモリと750W GOLD電源が「ドスパラ大決算カスタマイズキャンペーン」の対象となっており、それぞれ888円でアップグレードできる。
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