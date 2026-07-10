いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第208回
9万円切りでRTX 2060 SUPER・32GB搭載。DELLゲーミングPCが大決算値下げ
2026年07月10日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
7月9日に一部対象商品を値下げ
ドスパラでは現在、「ドスパラ大決算！中古PC・パーツ大特価セール」を開催中。中古デスクトップPCやノートPC、PCパーツを特価販売しており、7月9日には一部対象商品の値下げも実施。
中古ゲーミングPCからビジネス向けPCまで幅広くラインアップするほか、グラフィックボードなどの中古PCパーツも販売する。中古パソコンは通常3カ月保証付きで、有償の1年間延長保証も用意。また、商品の状態に応じたランク表示を採用している。
9万円切りの中古ゲーミングPC
【7/9大決算値下げ!】89,800円
【CPU】 Core i7-10700KF
【グラフィックス】 GeForce RTX 2060 SUPER
【メモリ】 32GB DDR4
【ストレージ】 SSD 512GB＋HDD 2TB
Core i7-10700KF、GeForce RTX 2060 SUPER、32GBメモリを搭載した中古ゲーミングデスクトップPC。ストレージは512GB SSDに加え、2TB HDDも備える。9万円を切る価格も魅力の1台。
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