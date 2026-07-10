9万円切りでRTX 2060 SUPER・32GB搭載。DELLゲーミングPCが大決算値下げ

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7月9日に一部対象商品を値下げ

ドスパラでは現在、「ドスパラ大決算！中古PC・パーツ大特価セール」を開催中。中古デスクトップPCやノートPC、PCパーツを特価販売しており、7月9日には一部対象商品の値下げも実施。

中古ゲーミングPCからビジネス向けPCまで幅広くラインアップするほか、グラフィックボードなどの中古PCパーツも販売する。中古パソコンは通常3カ月保証付きで、有償の1年間延長保証も用意。また、商品の状態に応じたランク表示を採用している。

9万円切りの中古ゲーミングPC

中古 DELL G5 5000

【7/9大決算値下げ!】89,800円

【CPU】 Core i7-10700KF

【グラフィックス】 GeForce RTX 2060 SUPER

【メモリ】 32GB DDR4

【ストレージ】 SSD 512GB＋HDD 2TB

Core i7-10700KF、GeForce RTX 2060 SUPER、32GBメモリを搭載した中古ゲーミングデスクトップPC。ストレージは512GB SSDに加え、2TB HDDも備える。9万円を切る価格も魅力の1台。