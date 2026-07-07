訳あり新品がお買い得。Core i7・16GB搭載ノートが11万円台。ドスパラ「アウトレットセール」

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未使用品のアウトレットPCを特価販売

ドスパラでは現在、「アウトレットセール」を開催中。お客様キャンセル品や、外観に生産過程などでキズありと判断された訳あり新品などのアウトレットPCを特価販売している。

アウトレットPCは未使用品で、通常製品と同様に国内工場でメンテナンス・修理を実施。すべて修理保証付きで、安心して購入できる。デスクトップPCやノートPC、ゲーミングPCなど幅広いラインアップを用意しており、用途や予算に合わせて選べる。

Core i7・16GB搭載ノートが11万円台

THIRDWAVE DX-R7S-B（訳あり新品）73568949

119,730円（アウトレット特価）

「THIRDWAVE DX-R7S-B（訳あり新品）73568949」は、Core i7-1355Uと16GBメモリ、500GB NVMe SSD、Windows 11 Proを搭載した15.6型ノートPC。

ディスプレーはフルHD（1920×1080ドット）解像度の非光沢液晶を採用。グラフィックスはCPU内蔵のIntel Iris Xe Graphicsを搭載し、WebブラウジングやOfficeソフト、動画視聴などの日常用途を快適にこなせる。訳あり新品のアウトレット品ながら未使用品で、1年間の持込修理保証も付属する。

スペック

【CPU】Core i7-1355U

【メモリ】16GB

【ストレージ】500GB NVMe SSD

【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080ドット）非光沢液晶