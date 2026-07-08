いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第206回
Core Ultra 7・16GB・1TB搭載の16型ノートが104,800円！ ドスパラ中古大決算セール開催中
2026年07月08日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
中古PC・パーツを特価販売
ドスパラでは現在、「ドスパラ大決算！ 中古PC・パーツ大特価セール」を開催中。デスクトップPCやノートPC、PCパーツを特価販売している。
ゲーミングPCからビジネス向けモデルまで幅広くラインアップ。商品の保証期間は3カ月で、中古PCには有償の1年間延長保証も用意するほか、商品の状態が分かるランク表示も実施しており、状態を確認しながら選べる。
Core Ultra 7・1TB SSD搭載の16型ノート
【7/2大決算値下げ!】104,800円
【CPU】Intel Core Ultra 7 155U
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレー】16型（1920×1200）
「THIRDWAVE DX-M7L」は、Intel Core Ultra 7 155Uと16GB DDR5メモリ、1TB SSDを搭載した16型ノートPC。1920×1200ドットのディスプレーを採用し、Windows 11 Home 64bitを搭載する。
商品状態はBランク（良品）で、数か所に軽微な傷はあるものの、動作や機能に支障のない状態として販売している。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第205回
トピックスVAIOの新品・旧型アウトレットセール開催中！ 「VAIO F16」などが特別価格
-
第204回
トピックス最大6万円引きクーポン配布中。Ryzen 7・RTX 5070搭載PCも対象、STORM大決算セール
-
第203回
トピックス訳あり新品がお買い得。Core i7・16GB搭載ノートが11万円台。ドスパラ「アウトレットセール」
-
第202回
トピックスMSI厳選パーツ採用。RTX 5070搭載ゲーミングPCを週替わりセールで4万円引き
-
第201回
トピックス期間限定888円でメモリ・GPU・電源を強化できる！ SSDや水冷クーラーも特価のドスパラ大決算キャンペーン
-
第200回
トピックス期間限定！ デスクトップPC購入で最大3万ポイント還元。ドスパラ大決算キャンペーン開催中
-
第199回
トピックスVAIO PC本体が1万円オフに加え、Core 5・Core 7搭載モデルはさらにお得。VAIOストア サマーキャンペーン
-
第198回
トピックス終了間近。16GB→32GBメモリ化が777円のドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」
-
第197回
トピックス在庫がなくなり次第終了。BTOパソコン通販STORM「大決算セール」で最大6万円引きクーポンを配布
-
第196回
トピックス32GB化も750W GOLD電源化も777円で！ 白いRTX 5060 Ti搭載PCも対象
- この連載の一覧へ