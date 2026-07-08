Core Ultra 7・16GB・1TB搭載の16型ノートが104,800円！ ドスパラ中古大決算セール開催中

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中古PC・パーツを特価販売

ドスパラでは現在、「ドスパラ大決算！ 中古PC・パーツ大特価セール」を開催中。デスクトップPCやノートPC、PCパーツを特価販売している。

ゲーミングPCからビジネス向けモデルまで幅広くラインアップ。商品の保証期間は3カ月で、中古PCには有償の1年間延長保証も用意するほか、商品の状態が分かるランク表示も実施しており、状態を確認しながら選べる。

Core Ultra 7・1TB SSD搭載の16型ノート

中古 THIRDWAVE DX-M7L 196868

【7/2大決算値下げ!】104,800円

【CPU】Intel Core Ultra 7 155U

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレー】16型（1920×1200）

「THIRDWAVE DX-M7L」は、Intel Core Ultra 7 155Uと16GB DDR5メモリ、1TB SSDを搭載した16型ノートPC。1920×1200ドットのディスプレーを採用し、Windows 11 Home 64bitを搭載する。

商品状態はBランク（良品）で、数か所に軽微な傷はあるものの、動作や機能に支障のない状態として販売している。