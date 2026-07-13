9万円台でCore i5・16GB搭載の14型ノートも登場！ ドスパラ「アウトレットセール」

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

未使用品のアウトレットPCを特価販売

ドスパラでは現在、「アウトレットセール」を開催中。お客様キャンセル品や外観に細かなキズがある訳あり新品などのアウトレットPCを特価販売している。

アウトレットPCはすべて未使用品で、通常製品と同様に国内工場でメンテナンス・修理を実施。1年間の修理保証付きで、デスクトップPCからノートPCまで幅広くラインアップする。

ドスパラ「アウトレットセール」おすすめの1台

THIRDWAVE F-14RP5T（訳あり新品）

93,600円（アウトレット特価）

Core i5-1335Uプロセッサーと16GBメモリ、500GB SSDを搭載した14型ノートPC。約1.3kgの軽量ボディを採用したモデルで、細かなキズがある訳あり新品ながら動作に問題はなく、1年間の持込修理保証が付属する。

スペック

【CPU】Core i5-1335U

【メモリ】16GB

【ストレージ】500GB SSD（NVMe Gen4）

【ディスプレー】14型 フルHD 非光沢液晶（1920×1080）

【重量】約1.3kg