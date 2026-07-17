ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第13回
5万円台のゲーミングPCも。7/16値下げ実施、ドスパラ大決算「中古PC・パーツ大特価セール」
2026年07月17日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
7月16日に一部対象商品を値下げ
ドスパラでは現在、「ドスパラ大決算！中古PC・パーツ大特価セール」を開催中。7月16日に一部対象商品の値下げを実施し、中古デスクトップPCやノートPC、PCパーツを特価販売している。
中古ゲーミングPCからビジネス向けPCまで幅広くラインアップするほか、グラフィックボードなどの中古PCパーツも販売。中古PCは通常3カ月保証付きで、有償の1年間延長保証も用意するほか、商品の状態に応じたランク表示を採用する。
5万円台の中古ゲーミングPC
中古 THIRDWAVE GALLERIA RM5R-G60S
【7/16大決算値下げ!】53,800円
【CPU】Ryzen 5 4500
【グラフィックス】GeForce GTX 1660 SUPER
【メモリ】16GB
【ストレージ】1TB SSD
ゲームプレイはもちろん、動画編集など幅広い用途に対応する構成で、Windows 11 Homeを採用する。商品の状態はCランクで、通常3カ月保証付き。有償の1年間延長保証も利用できる。
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