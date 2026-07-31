バンダイナムコエンターテインメントは7月31日、iOS／Android／PC（Google Play Games／DMM GAMES）で配信中のガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』について、「新機動戦記ガンダムW」の「メインステージCHALLENGE」を追加。

また、UR「アルトロンガンダム(EW版)(EX)」やUR「ガンダムヘビーアームズ改(EW版)(EX)」などが登場するピックアップガシャが開催中のほか、「ムシャゴースト」が登場する強敵襲来イベントを実施中だ。

■「新機動戦記ガンダムW」のメインステージCHALLENGEが追加！

「新機動戦記ガンダムW」に「メインステージCHALLENGE」を追加。「メインステージCHALLENGE」は、高難易度のメインステージに挑戦できるモード。

登場する敵が強化されていることに加え、編成できる部隊がすべてシリーズ部隊に制限された状態で挑戦。ステージクリア報酬でユニットやキャラクターを、チャレンジコンプリート報酬でバトルマップ、ホームアニメーションなどを獲得可能だ。

ユニットやキャラクターを強化してぜひ挑戦しよう。

※内容は予告なく変更・終了となる場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

■UR「アルトロンガンダム(EW版)(EX)」などが登場するピックアップガシャが開催中！

期間限定ユニットとして、UR「アルトロンガンダム(EW版)(EX)」／UR「張 五飛(EW版)」がピックアップガシャに登場。

また、UR「ガンダムヘビーアームズ改(EW版)(EX)」／UR「トロワ・バートン(EW版)」や、URサポーター「ミリアルド・ピースクラフト&リーブラ」も新登場するほか、UR「ガンダムデスサイズヘル(EW版)(EX)」／UR「デュオ・マックスウェル(EW版)」がピックアップされている。

ガシャの開催期間は、2026年8月24日11時59分まで（予定）。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

■「強敵襲来」イベントが開催中！ 強敵として「ムシャゴースト」が登場

「ムシャゴースト」が強敵として新たに登場。イベントを遊んでSSRユニット「ムシャゴースト」を手に入れよう。開催期間は、2026年8月18日11時59分まで（予定）。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／DMM GAMES）

※一部非対応機種がございます。

配信日：

iOS／Android：配信中（2025年4月16日）

PC（Google Play Games）：配信中（2025年10月16日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2026年7月22日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

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