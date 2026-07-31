「新機動戦記ガンダムW」に「メインステージCHALLENGE」が追加！
『ジージェネ エターナル』のピックアップガシャにUR「アルトロンガンダム(EW版)(EX)」など「ガンダムW」勢が登場！
バンダイナムコエンターテインメントは7月31日、iOS／Android／PC（Google Play Games／DMM GAMES）で配信中のガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』について、「新機動戦記ガンダムW」の「メインステージCHALLENGE」を追加。
また、UR「アルトロンガンダム(EW版)(EX)」やUR「ガンダムヘビーアームズ改(EW版)(EX)」などが登場するピックアップガシャが開催中のほか、「ムシャゴースト」が登場する強敵襲来イベントを実施中だ。
■「新機動戦記ガンダムW」のメインステージCHALLENGEが追加！
「新機動戦記ガンダムW」に「メインステージCHALLENGE」を追加。「メインステージCHALLENGE」は、高難易度のメインステージに挑戦できるモード。
登場する敵が強化されていることに加え、編成できる部隊がすべてシリーズ部隊に制限された状態で挑戦。ステージクリア報酬でユニットやキャラクターを、チャレンジコンプリート報酬でバトルマップ、ホームアニメーションなどを獲得可能だ。
ユニットやキャラクターを強化してぜひ挑戦しよう。
※内容は予告なく変更・終了となる場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
■UR「アルトロンガンダム(EW版)(EX)」などが登場するピックアップガシャが開催中！
期間限定ユニットとして、UR「アルトロンガンダム(EW版)(EX)」／UR「張 五飛(EW版)」がピックアップガシャに登場。
また、UR「ガンダムヘビーアームズ改(EW版)(EX)」／UR「トロワ・バートン(EW版)」や、URサポーター「ミリアルド・ピースクラフト&リーブラ」も新登場するほか、UR「ガンダムデスサイズヘル(EW版)(EX)」／UR「デュオ・マックスウェル(EW版)」がピックアップされている。
ガシャの開催期間は、2026年8月24日11時59分まで（予定）。
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
■「強敵襲来」イベントが開催中！ 強敵として「ムシャゴースト」が登場
「ムシャゴースト」が強敵として新たに登場。イベントを遊んでSSRユニット「ムシャゴースト」を手に入れよう。開催期間は、2026年8月18日11時59分まで（予定）。
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／DMM GAMES）
※一部非対応機種がございます。
配信日：
iOS／Android：配信中（2025年4月16日）
PC（Google Play Games）：配信中（2025年10月16日）
PC（DMM GAMES）：配信中（2026年7月22日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
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