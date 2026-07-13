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【4780円】スマホを置く・充電する・持ち歩くを全部解決するモバイルバッテリー、これ考えた人すごい
2026年07月13日 17時00分更新
モバイルバッテリーというと容量や充電スピードばかり注目されがちですが、充電中の安定感や持ち運びやすさ、そしてスマホとの相性も重要です。そんな条件をすべて満たしているモバイルバッテリーはないものかと探していたのですが、ついに出会ってしまいました！
この製品は「充電中のスマホの使いやすさ」を変えてくれる優れものです。しかも4780円というお財布に優しいコスパも魅力。スマホを置く、充電する、持ち歩くといった日常のストレスを全部解決してくれる、スマホを一日中使い倒す人たちに今一番推したいアイテムです。
紹介する製品は、シャオミの「Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand」です。価格は5000円以下（4780円）と手頃ながら、便利な機能が詰まっています。バッテリー容量は10000mAhと大容量で、スマートフォン背面にピタッとくっつくマグネット式のワイヤレス充電（MagSafe）に対応しています。
さらに、本体には充電用のUSB Type-Cケーブル（端子の形）が内蔵されており、立てかける角度を調整できるスタンド機能までついているのが大きな特徴です。カラーはベージュ、パープル、ブルー、ブラックの4色から選べ、電池残量がひと目でわかるデジタル表示の画面も備えています。
【目次】この記事で書かれていること：
Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Standのメリットと注意点
おすすめする3つのポイント
1）モバイルバッテリーなのにスマホスタンドになる
2）MagSafe対応スマホに貼り付けて使える手軽さ
3）10000mAhの大容量で外出時も安心
購入時に確認したいポイント
1）マグネット固定は対応機種やケースによって安定性が変わる
2）ワイヤレス充電は有線充電より時間がかかる
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