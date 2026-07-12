Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第79回
困ったときのシーチキン！ 1缶122円で大量購入可能【プライムデー】
2026年07月12日 17時55分更新
サラダにチャーハン、パスタと具材に困ったときに役立つシーチキン。「必要なときに限って切れてる」というようなことがないようにまとめ買いしておきましょう。
Amazonのプライベートブランド「by Amazon」の商品で、製造はおなじみのはごろもフーズで、かつおのフレークタイプ、マグロのフレークタイプ、かつおのオイル不使用タイプの3種。12缶セットでいずれも1462円。1缶あたり122円なので、いっそ全種買うのもあり！
|Image from Amazon.co.jp
|by Amazon オイル不使用 シーチキン マイルド 70g ×12缶
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