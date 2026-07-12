困ったときのシーチキン！ 1缶122円で大量購入可能【プライムデー】

サラダにチャーハン、パスタと具材に困ったときに役立つシーチキン。「必要なときに限って切れてる」というようなことがないようにまとめ買いしておきましょう。

Amazonのプライベートブランド「by Amazon」の商品で、製造はおなじみのはごろもフーズで、かつおのフレークタイプ、マグロのフレークタイプ、かつおのオイル不使用タイプの3種。12缶セットでいずれも1462円。1缶あたり122円なので、いっそ全種買うのもあり！