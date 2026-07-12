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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第79回

困ったときのシーチキン！ 1缶122円で大量購入可能【プライムデー】

2026年07月12日 17時55分更新

文● 二子／ASCII

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　サラダにチャーハン、パスタと具材に困ったときに役立つシーチキン。「必要なときに限って切れてる」というようなことがないようにまとめ買いしておきましょう。

シーチキン

AmazonのPBのシーチキンがセール中。まとめ買いしておきましょう！（画像をタップすると外部サイトに移動します）

　Amazonのプライベートブランド「by Amazon」の商品で、製造はおなじみのはごろもフーズで、かつおのフレークタイプ、マグロのフレークタイプ、かつおのオイル不使用タイプの3種。12缶セットでいずれも1462円。1缶あたり122円なので、いっそ全種買うのもあり！

Image from Amazon.co.jp
by Amazon オイル不使用 シーチキン マイルド 70g ×12缶
プライムデーで「by Amazon シーチキンマイルド フレーク 12缶」を入手
 
プライムデーで「by Amazon シーチキン Lフレーク 12缶」を入手
 
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