Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第78回
【目的はあくまでタンパク質】美味しく食べてプロテイン補給なギョーザ／シューマイ／唐揚げ
2026年07月12日 17時40分更新
Amazonのプライベートブランド「by Amazon」で、主にプロテイン／タンパク質の補給を目的とした冷凍食品が販売されている。プライムデーのセール対象製品でもあるので、興味がある人はこのタイミングで試してみては？
タンパク質を摂るぞ！ 冷凍食品で調理も簡単
まずは鶏の唐揚げ。と言っても、唐揚げの定番であるモモ肉ではなく、高タンパク・低脂質のムネ肉を使用。唐揚げ3～4個分の100gで、17.6gのタンパク質を補給できるとのこと。調理は電子レンジで2分20秒（4個、500Wの場合）温めるだけ。1kgで2273円。
|Image from Amazon.co.jp
|[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg 高タンパク 17.6g/100g プロテイン 冷凍食品 から揚げ 胸肉 ムネ肉 大容量
続いてはギョーザ。1食分8個で35.2gのタンパク質が補給可能。油・水なしでフライパンで焼くだけ。簡単です。1kgで2049円。
|Image from Amazon.co.jp
|[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEINギョーザ 1kg 高タンパク 35.2g/1食（8個） プロテイン 冷凍食品 餃子 ぎょうざ 大容量 (SOLIMO)
最後はシューマイ。こちらも100g（3～4個）で17.6gの高タンパク。こちらも電子レンジで温めればOK。1kgで2153円。
|Image from Amazon.co.jp
|[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテインシュウマイ 1kg 高タンパク 17.6g/100g プロテイン 冷凍食品 シュウマイ 焼売 大容量
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