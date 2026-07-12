【目的はあくまでタンパク質】美味しく食べてプロテイン補給なギョーザ／シューマイ／唐揚げ

Amazonのプライベートブランド「by Amazon」で、主にプロテイン／タンパク質の補給を目的とした冷凍食品が販売されている。プライムデーのセール対象製品でもあるので、興味がある人はこのタイミングで試してみては？

タンパク質を摂るぞ！ 冷凍食品で調理も簡単

まずは鶏の唐揚げ。と言っても、唐揚げの定番であるモモ肉ではなく、高タンパク・低脂質のムネ肉を使用。唐揚げ3～4個分の100gで、17.6gのタンパク質を補給できるとのこと。調理は電子レンジで2分20秒（4個、500Wの場合）温めるだけ。1kgで2273円。

続いてはギョーザ。1食分8個で35.2gのタンパク質が補給可能。油・水なしでフライパンで焼くだけ。簡単です。1kgで2049円。

最後はシューマイ。こちらも100g（3～4個）で17.6gの高タンパク。こちらも電子レンジで温めればOK。1kgで2153円。