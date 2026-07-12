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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第78回

【目的はあくまでタンパク質】美味しく食べてプロテイン補給なギョーザ／シューマイ／唐揚げ

2026年07月12日 17時40分更新

文● 二子／ASCII

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　Amazonのプライベートブランド「by Amazon」で、主にプロテイン／タンパク質の補給を目的とした冷凍食品が販売されている。プライムデーのセール対象製品でもあるので、興味がある人はこのタイミングで試してみては？

タンパク質を摂るぞ！　冷凍食品で調理も簡単

　まずは鶏の唐揚げ。と言っても、唐揚げの定番であるモモ肉ではなく、高タンパク・低脂質のムネ肉を使用。唐揚げ3～4個分の100gで、17.6gのタンパク質を補給できるとのこと。調理は電子レンジで2分20秒（4個、500Wの場合）温めるだけ。1kgで2273円。

Image from Amazon.co.jp
[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg 高タンパク 17.6g/100g プロテイン 冷凍食品 から揚げ 胸肉 ムネ肉 大容量
プライムデーで「by Amazon プロテイン唐揚げ 1kg」を入手

　続いてはギョーザ。1食分8個で35.2gのタンパク質が補給可能。油・水なしでフライパンで焼くだけ。簡単です。1kgで2049円。

Image from Amazon.co.jp
[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEINギョーザ 1kg 高タンパク 35.2g/1食（8個） プロテイン 冷凍食品 餃子 ぎょうざ 大容量 (SOLIMO)
プライムデーで「by Amazon プロテインギョーザ 1kg」を入手

　最後はシューマイ。こちらも100g（3～4個）で17.6gの高タンパク。こちらも電子レンジで温めればOK。1kgで2153円。

Image from Amazon.co.jp
[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテインシュウマイ 1kg 高タンパク 17.6g/100g プロテイン 冷凍食品 シュウマイ 焼売 大容量
プライムデーで「by Amazon プロテインシュウマイ 1kg」を入手

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