Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第67回
【減塩生活】ECサイトなら減塩食品いろいろ選べる！ プライムデーでまとめ買い
2026年07月11日 20時20分更新
健康上の理由だったり、普段からの心がけで減塩を意識している人は少なくないはず。ただ、日本食は健康的なイメージがありますが、塩分はどうしても多くなりがち。
そんな人向けに減塩食品は各社から多数販売されているのですが、普通のスーパーの棚にはあまり置かれていません。その点便利なのが、ECサイト。Amazon.co.jpにもさまざまな種類の商品があります。プライムデーのセール対象製品からいくつかピックアップ。まとめ買いしちゃいましょう。
塩分少なめの食塩につゆ、しょうゆ、カップ麺に柿の種まで！
まずは基本の食塩。塩分を50％カットできる味の素の「やさしお」350g袋が3個セット。
|Image from Amazon.co.jp
|やさしお 味の素 350g袋×3個 減塩
通常の塩化ナトリウムにカリウム塩（塩化カリウム）を加えることで、塩味はそのままに塩分を減らしています。まろやかな味を作るための成分を調合しているとのことですが、やや苦みもあるので料理にはうまく使いたいところ。
にんべん「つゆの素」の上位モデルの減塩版。塩分が30％カットされています。500ml×3本で1289円。うどんやそばのつゆから、各種調理まで幅広く使えます。
|Image from Amazon.co.jp
|にんべん 塩分ひかえめつゆの素ゴールド 500ml×3本
減塩しょうゆは各社から多数販売されてますが、こちらの製品は720ml×3で1031円（1本あたり344円）。しかも食塩45％カットとかなりお買い得度高し。
九州のメーカー（フンドーキン）のしょうゆのため、甘めの味とのこと。九州出身者には特に合いそうですね。
|Image from Amazon.co.jp
|フンドーキン おいしさそのまま減塩しょうゆ 720ml×3本
減塩を意識しているとラーメン、カップ麺はまず食べなくなることが多いですが、こちらのカップヌードルカレー味は減塩＆糖質オフタイプでギリギリOK？ なお、塩分は麺と具材で1.5g、スープで1.3gなので、スープを飲むのは素直に止めましょう。12個入りが2395円。
|Image from Amazon.co.jp
|カップヌードルPRO 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ カレー 85g ×12個 [日清食品 たんぱく質15g 糖質50%オフ 塩分25%カット カップ麺 カップラーメン 箱買い]
最後はおなじみ亀田の「柿の種」。あられも塩分多めのイメージですが、これは1袋0.85g。6袋詰め×12袋で2509円。1袋で約35円です。
|Image from Amazon.co.jp
|亀田製菓 減塩亀田の柿の種6袋詰 164g×12袋
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