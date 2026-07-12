Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第76回
【今日の夕飯はカレー】ルーにカレー粉、レトルトまで、プライムデーでカレーまとめ買い
2026年07月12日 16時55分更新
日本全国、献立に困ったらカレーでしょ！ そこでプライムデーでカレー製品をまとめ買い。台所の下に入れておけば、いざというとき困りません。
まずは基本のカレールウ。大人向けのカレーが簡単に作れるグリコ「ZEPPIN」。辛口はスーパーではあまり売られていないので、Amazonで買いましょう。5個セットで1511円。
|Image from Amazon.co.jp
|カレーZEPPIN 辛口 175g×5個 江崎グリコ (カレールウ/小分けトレー)
カレー粉からカレーを作るというと、「難しい」「手間がかかる」と思われていて、案外避ける人が多いのですが、ほかの料理と比べて特別大変なわけではありません。
|Image from Amazon.co.jp
|ナチュラル専科 カレー粉 スパイス カレー これだけでOK 初心者の方へ カレールー 無添加 小麦粉不使用 30皿分(150g) 3歳でも食べられた カレースパイス
本格派カレーも手抜きカレーも、辛さや塩分量の調整も自由にできるのが、カレー粉から作るカレーの良さ。150g入りで1513円。ほかの料理にも便利に使えます。
本当に料理が面倒なら、レトルトを温めてそのまま食べても何の問題もありません！ S＆B「ホテル・シェフ仕様」は低価格なのに本格派の味で人気の製品。辛さの違いで3種にハヤシも付いて、4種16食分で1846円。
|Image from Amazon.co.jp
|【詰め合わせ】エスビー食品 ホテル・シェフビーフカレー、ハヤシ 4種16食ローリングストックセット（甘口/中辛/辛口/ハヤシ）
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