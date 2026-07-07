イヤフォンだからと侮るなかれ！ FPSに適したRazer製ゲーミングイヤフォンがタイムセールで54％オフ

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Razerのゲーミングイヤフォンをチェック

Amazon.co.jpにて、Razerのゲーミングイヤフォン「Razer Moray」が販売中だ。参考価格は2万1980円だが、タイムセールにより54％オフの1万80円で購入できる（7月7日時点）。

本製品は、クリアな高音と豊かな低音を届けるハイブリッドデュアルドライバーと、人間工学に基づく薄型形状が特徴のゲーミングイヤフォン。-36dBまでのノイズを遮断できるため、配信やゲームに集中しやすくなるという。

Razer製ゲーミングイヤフォン、いまなら1万円台

ユーザーレビューを見ると、“ヘッドフォンよりも音がよく聞こえる／左右の位置や距離感が分かりやすいと感じる／高級感がある”といった声が寄せられている。

レビューを見る限り、音が重要なFPSやTPSに最適と言えるだろう。セール中は1万円台で購入できるため、Razer製ゲーミングイヤフォンを求めている人は早めにチェックしてほしい。