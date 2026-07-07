Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第487回
イヤフォンだからと侮るなかれ！ FPSに適したRazer製ゲーミングイヤフォンがタイムセールで54％オフ
2026年07月07日 18時00分更新
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Razerのゲーミングイヤフォンをチェック
Amazon.co.jpにて、Razerのゲーミングイヤフォン「Razer Moray」が販売中だ。参考価格は2万1980円だが、タイムセールにより54％オフの1万80円で購入できる（7月7日時点）。
本製品は、クリアな高音と豊かな低音を届けるハイブリッドデュアルドライバーと、人間工学に基づく薄型形状が特徴のゲーミングイヤフォン。-36dBまでのノイズを遮断できるため、配信やゲームに集中しやすくなるという。
Razer製ゲーミングイヤフォン、いまなら1万円台
ユーザーレビューを見ると、“ヘッドフォンよりも音がよく聞こえる／左右の位置や距離感が分かりやすいと感じる／高級感がある”といった声が寄せられている。
レビューを見る限り、音が重要なFPSやTPSに最適と言えるだろう。セール中は1万円台で購入できるため、Razer製ゲーミングイヤフォンを求めている人は早めにチェックしてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|Razer レイザー Moray ゲーミングイヤホン ハイブリッドデュアルドライバー インイヤーモニター 薄型形状 パッシブノイズアイソレーション 耳掛け式編組ケーブル 取り外し可能なOFC MMCXワイヤー カスタムイヤーチップ キャリングケース モレイ 【日本正規代理店保証品】
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