Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第556回
Switch 2やPC、モバイル対応のゲームコントローラーを発見！ マクロループやTMRスティックなど便利機能が満載
2026年07月27日 21時00分更新
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GuliKitのゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GuliKitのゲームコントローラー「GuliKit TT Max（グレー）」が販売中だ。価格は1万2399円。
本製品は、Nintendo Switch 2やPC、モバイルに対応するゲームコントローラー。有線・無線接続のほか、ドリフトが発生しにくいTMRスティック、4つの背面ボタン、3種類の振動モード、マクロループ機能などが特徴だ。
豊富な機能を備えたゲームコントローラー
ユーザーレビューを見ると“多機種に対応しているのがいい／背面ボタンは慣れが必要／長いサムスティックとボタンの感触が気に入っている”といった声が寄せられている。幅広いプラットフォームに対応している点と豊富な機能がポイントになっているようだ。気になる人はチェックしてみては？
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