充電スタンド付きなのがありがたい！ GRAPHTのSwitch・PC・モバイル対応ゲームコントローラーが7480円

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ホリのPC・Xinput対応ゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GRAPHTのNintendo Switch・PC・モバイル対応ゲームコントローラー「GRAPHT Omni Plus」が販売中だ。価格は7480円。

本製品は、Nintendo SwitchやPC、モバイルに対応するゲームコントローラーで、充電スタンドが付属している。有線・無線接続の対応や高精度・高耐久のメカニカルスイッチ、1000Hzポーリングレート、ジャイロセンサー、ホールエフェクトスティックなどが特徴だ。

充電スタンド付属がありがたい

ユーザーレビューを見ると“前モデルよりも大幅に進化／ちょうどいい重さと操作感／充電スタンドでストレスなし”といった声が寄せられている。手頃な価格帯や豊富な機能、充電スタンドの付属がポイントになっているようだ。充電スタンド付きのコントローラーを探している人にオススメできる。