手頃な価格で性能を求めるなら、5000円台のJBL製有線ゲーミングヘッドセットがオススメ！

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JBLの有線ゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、JBLの有線ゲーミングヘッドセット「JBL QUANTUM 200」が販売中だ。価格は5500円。

本製品は、大口径50mmダイナミックドライバーを搭載する有線ゲーミングヘッドセット（3.5mm接続）。メモリーフォームクッションとPUレザーを採用するイヤーパッド、約245gの軽量設計などが特徴となっている。

コスパ抜群のゲーミングヘッドセット

ユーザーレビューを見ると“コスパの良いヘッドセット／お手頃で音質が良い／この価格でこれだけ音が出れば大満足”といった声が寄せられている。申し分なしの音質と使い勝手がポイントになっているようだ。コスパで選ぶなら本製品がオススメだ。