Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第560回
手頃な価格で性能を求めるなら、5000円台のJBL製有線ゲーミングヘッドセットがオススメ！
2026年07月27日 22時00分更新
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JBLの有線ゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、JBLの有線ゲーミングヘッドセット「JBL QUANTUM 200」が販売中だ。価格は5500円。
本製品は、大口径50mmダイナミックドライバーを搭載する有線ゲーミングヘッドセット（3.5mm接続）。メモリーフォームクッションとPUレザーを採用するイヤーパッド、約245gの軽量設計などが特徴となっている。
コスパ抜群のゲーミングヘッドセット
ユーザーレビューを見ると“コスパの良いヘッドセット／お手頃で音質が良い／この価格でこれだけ音が出れば大満足”といった声が寄せられている。申し分なしの音質と使い勝手がポイントになっているようだ。コスパで選ぶなら本製品がオススメだ。
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