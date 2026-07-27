サブコントローラーに最適！ 3000円台で手に入るエレコム製ゲームコントローラーを発見

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エレコムのXinput対応コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、エレコムのゲームコントローラー「JC-GP30XVBK」が販売中だ。価格は3336円。

本製品は、XInputとDirectInputの両方に対応する有線ゲームコントローラー。十字ボタンやアナログスティック2本を含む13個のボタン、スティックの感度調整機能などが特徴だ。

3000円台で買えるコスパモデル

ユーザーレビューを見ると“平均以上／日本メーカーにしては独創的で楽しい／安いのに精度が高くて丈夫”といった声が寄せられている。3000円台の価格帯と必要十分な機能がポイント。サブコントローラーが欲しい人、急ぎで新しいコントローラーを求めている人にオススメできる。