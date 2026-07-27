Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第555回
「メタモン」尽くしのSwitch 2用収納バッグが5480円！ 可愛くて使いやすいと高評価
2026年07月27日 21時00分更新
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まるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2 メタモンをチェック
Amazon.co.jpにて、ホリの「まるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2 メタモン」が販売中だ。価格は5480円。
本製品は、「ポケットモンスター」に登場する「メタモン」を題材とした収納バッグ。Nintendo Switch 2本体と周辺機器をまるごと収納できるほか、付属の持ち手で外への持ち運びも可能だ。なお、引き手と内側にはメタモンのデザインが施されている。
メタモンが可愛すぎる件について
ユーザーレビューを見ると“見た目が可愛い／メッシュファスナーは小物収納のときに便利”といった声が寄せられている。可愛いデザインと利便性の高さがポイントになっているようだ。メタモンを心から愛する人、Switch 2用の収納ケースが欲しい人にオススメできる。
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