「メタモン」尽くしのSwitch 2用収納バッグが5480円！ 可愛くて使いやすいと高評価

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まるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2 メタモンをチェック

Amazon.co.jpにて、ホリの「まるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2 メタモン」が販売中だ。価格は5480円。

本製品は、「ポケットモンスター」に登場する「メタモン」を題材とした収納バッグ。Nintendo Switch 2本体と周辺機器をまるごと収納できるほか、付属の持ち手で外への持ち運びも可能だ。なお、引き手と内側にはメタモンのデザインが施されている。

メタモンが可愛すぎる件について

ユーザーレビューを見ると“見た目が可愛い／メッシュファスナーは小物収納のときに便利”といった声が寄せられている。可愛いデザインと利便性の高さがポイントになっているようだ。メタモンを心から愛する人、Switch 2用の収納ケースが欲しい人にオススメできる。