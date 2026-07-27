Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第551回
近未来感あふれる外観がかっこいい！ GravaStarの軽量ワイヤレスゲーミングマウスは相棒候補No.1の一品
2026年07月27日 18時00分更新
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GravaStarのワイヤレスゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、GravaStarのワイヤレスゲーミングマウス「GravaStar MERCURY M2」が販売中だ。価格は1万2980円。
本製品は、分解能2万6000DPI、650IPSのトラッキング速度、50Gの加速度を実現したというワイヤレスゲーミングマウス。約79gの軽量設計や肉抜きされた左右対称デザイン、RGBライティングが特徴だ。
デザインよし、機能面よしの一品
ユーザーレビューを見ると“ロマン優先に見えて実用性も高い系／見た目がかっこいい／軽量で滑りが良い”といった声が寄せられている。近未来感のあるデザインと実用性の高さがポイント。デザイン重視の人はもちろん、機能面重視の人にもオススメできる一台だ。
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