Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第561回
4WAY接続で対応プラットフォームも豊富！ Acer製ゲーミングヘッドセットが1万6999円
2026年07月27日 22時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Acerのゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、Acerのゲーミングヘッドセット「OHR628」が販売中だ。価格は1万6999円。
本製品は、2.4GHz（Type-A/C）、Bluetooth 6.0、3.5mm有線の4WAY接続に対応するゲーミングヘッドセット。PCや家庭用ゲーム機、スマホ、タブレットなど、さまざまなデバイスに接続できる。そのほかの特徴は、ゲームプレイや鑑賞に適した20msの超低遅延＆50mmドライバー、フリップミュート式マイク、約282gの軽量設計、フル充電による最大70時間再生など。
高評価のAcer製ゲーミングヘッドセット
ユーザーレビューを見ると“期待通りの性能／PCとスマホで使えるのが便利／足音の方向も分かりやすい”といった声が寄せられている。
接続の選択肢が豊富かつ、複数プラットフォームへの対応、ストレスフルな使い勝手がポイントになっているようだ。Acerが手がけたゲーミングヘッドセットが気になった人は、ぜひチェックしてみてほしい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第560回
トピックス手頃な価格で性能を求めるなら、5000円台のJBL製有線ゲーミングヘッドセットがオススメ！
-
第559回
トピックス流線型のデザインと可愛い色がグッド！ GravaStarのワイヤレスゲーミングキーボードを発見
-
第558回
トピックスゲーム兼仕事に便利なフルサイズ＆日本語！ ASUSの防水有線ゲーミングキーボードが5000円台と超オトク！
-
第557回
トピックス充電スタンド付きなのがありがたい！ GRAPHTのSwitch・PC・モバイル対応ゲームコントローラーが7480円
-
第556回
トピックスSwitch 2やPC、モバイル対応のゲームコントローラーを発見！ マクロループやTMRスティックなど便利機能が満載
-
第555回
トピックス「メタモン」尽くしのSwitch 2用収納バッグが5480円！ 可愛くて使いやすいと高評価
-
第554回
トピックス4K/120Hzが3万円台!? お手頃価格な27型4Kゲーミングディスプレーを狙うならJAPANNEXTに要注目
-
第553回
トピックスサブコントローラーに最適！ 3000円台で手に入るエレコム製ゲームコントローラーを発見
-
第552回
トピックスSwitch 2のスリープ解除もOK！ SwitchやPC、モバイルに対応するGuliKitのゲームコントローラーが便利すぎ
-
第551回
トピックス近未来感あふれる外観がかっこいい！ GravaStarの軽量ワイヤレスゲーミングマウスは相棒候補No.1の一品
- この連載の一覧へ