4WAY接続で対応プラットフォームも豊富！ Acer製ゲーミングヘッドセットが1万6999円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Acerのゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、Acerのゲーミングヘッドセット「OHR628」が販売中だ。価格は1万6999円。

本製品は、2.4GHz（Type-A/C）、Bluetooth 6.0、3.5mm有線の4WAY接続に対応するゲーミングヘッドセット。PCや家庭用ゲーム機、スマホ、タブレットなど、さまざまなデバイスに接続できる。そのほかの特徴は、ゲームプレイや鑑賞に適した20msの超低遅延＆50mmドライバー、フリップミュート式マイク、約282gの軽量設計、フル充電による最大70時間再生など。

高評価のAcer製ゲーミングヘッドセット

ユーザーレビューを見ると“期待通りの性能／PCとスマホで使えるのが便利／足音の方向も分かりやすい”といった声が寄せられている。

接続の選択肢が豊富かつ、複数プラットフォームへの対応、ストレスフルな使い勝手がポイントになっているようだ。Acerが手がけたゲーミングヘッドセットが気になった人は、ぜひチェックしてみてほしい。