流線型のデザインと可愛い色がグッド！ GravaStarのワイヤレスゲーミングキーボードを発見

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GravaStarのワイヤレスゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、GravaStarのワイヤレスゲーミングキーボード「GravaStar Mercury K1（ブルー）」が販売中だ。価格は2万2980円。

本製品は、透明感のあるキーキャップやシンプルな刻印文字、近未来的な流線型フォルムが特徴のゲーミングキーボード。そのほか、カスタムメイドのリニアスイッチ、打鍵の衝撃を吸収する5層構造のガスケット、2.4GHz・USB有線・Bluetooth 5.0の接続方式も特徴だ。

「可愛い」と「便利」を兼ね備えた一台

ユーザーレビューを見ると“唯一無二の見た目に機能面もバッチリ／めっちゃ可愛すぎる／コトコトと心地よい打鍵感でタイピングが楽しくなる”といった声が寄せられている。可愛さと利便性を兼ね備えたゲーミングキーボードを求めている人は、本製品をチェックしてみては？