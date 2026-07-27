Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第559回
流線型のデザインと可愛い色がグッド！ GravaStarのワイヤレスゲーミングキーボードを発見
2026年07月27日 22時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
GravaStarのワイヤレスゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、GravaStarのワイヤレスゲーミングキーボード「GravaStar Mercury K1（ブルー）」が販売中だ。価格は2万2980円。
本製品は、透明感のあるキーキャップやシンプルな刻印文字、近未来的な流線型フォルムが特徴のゲーミングキーボード。そのほか、カスタムメイドのリニアスイッチ、打鍵の衝撃を吸収する5層構造のガスケット、2.4GHz・USB有線・Bluetooth 5.0の接続方式も特徴だ。
「可愛い」と「便利」を兼ね備えた一台
ユーザーレビューを見ると“唯一無二の見た目に機能面もバッチリ／めっちゃ可愛すぎる／コトコトと心地よい打鍵感でタイピングが楽しくなる”といった声が寄せられている。可愛さと利便性を兼ね備えたゲーミングキーボードを求めている人は、本製品をチェックしてみては？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第560回
トピックス手頃な価格で性能を求めるなら、5000円台のJBL製有線ゲーミングヘッドセットがオススメ！
-
第558回
トピックスゲーム兼仕事に便利なフルサイズ＆日本語！ ASUSの防水有線ゲーミングキーボードが5000円台と超オトク！
-
第557回
トピックス充電スタンド付きなのがありがたい！ GRAPHTのSwitch・PC・モバイル対応ゲームコントローラーが7480円
-
第556回
トピックスSwitch 2やPC、モバイル対応のゲームコントローラーを発見！ マクロループやTMRスティックなど便利機能が満載
-
第555回
トピックス「メタモン」尽くしのSwitch 2用収納バッグが5480円！ 可愛くて使いやすいと高評価
-
第554回
トピックス4K/120Hzが3万円台!? お手頃価格な27型4Kゲーミングディスプレーを狙うならJAPANNEXTに要注目
-
第553回
トピックスサブコントローラーに最適！ 3000円台で手に入るエレコム製ゲームコントローラーを発見
-
第552回
トピックスSwitch 2のスリープ解除もOK！ SwitchやPC、モバイルに対応するGuliKitのゲームコントローラーが便利すぎ
-
第551回
トピックス近未来感あふれる外観がかっこいい！ GravaStarの軽量ワイヤレスゲーミングマウスは相棒候補No.1の一品
-
第550回
トピックス足音や銃声が聴き取りやすい！ HyperXのゲーミングイヤフォンという選択肢、アリかも？
- この連載の一覧へ