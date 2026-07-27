Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第554回
4K/120Hzが3万円台!? お手頃価格な27型4Kゲーミングディスプレーを狙うならJAPANNEXTに要注目
2026年07月27日 18時30分更新
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JAPANNEXTの27型4Kゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの27型4Kゲーミングディスプレー「JN-iA27G120U2」が販売中だ。価格は3万3980円。
本製品は、4K（3840×2160ドット）のIPSパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大120Hz、応答速度は1ms（MPRT）、インターフェースはHDMI 2.1×2基・DisplayPort 1.4×2基など。そのほか、HDRやVRR（可変リフレッシュレート）に対応する。
4K/120Hzのモデルが3万円台?!
ユーザーレビューを見ると“4k120fps出力ができ、映像のゴースト現象も無く輝度彩度ともに満足／3万円台で4K/120Hzは非常に魅力的／期待通り、ぬるぬる動く画面に感動”といった声が寄せられている。
かつて4K/120Hzのディスプレーは高価だったが、現在は3万円台で買えるようになった。4K/120Hzのディスプレーを狙っていた人や高リフレッシュレートのぬるぬる感を味わってみたい人にオススメできる一台だ。
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