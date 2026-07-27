ゲーム兼仕事に便利なフルサイズ＆日本語！ ASUSの防水有線ゲーミングキーボードが5000円台と超オトク！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ASUSのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングキーボード「RA04 TUF GAMING K1/JP」が販売中だ。参考価格は5980円だが、執筆時点では7％オフの5541円で購入できる（7月27日時点）。

本製品は、有線を採用するフルサイズのゲーミングキーボード。静音重視の設計やRGBイルミネーション、防水、ボリュームノブ、取り外し可能なリストレストなどが特徴。

フルサイズ＋日本語配列のゲーミングキーボードが5000円台

ユーザーレビューを見ると“押し心地も良くて静か／ノブで音量を調整できるのが便利／フルサイズ＋日本語＋ゲーミング＋LED＋有名メーカーを1万円以下で探しているならこれ一択”といった声が寄せられている。

ゲームだけでなく仕事も兼ねるなら、テンキー付きのフルサイズが理想と言える。フルサイズかつ日本語配列のゲーミングキーボードを探している人にオススメできる。