Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第558回
ゲーム兼仕事に便利なフルサイズ＆日本語！ ASUSの防水有線ゲーミングキーボードが5000円台と超オトク！
2026年07月27日 21時30分更新
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ASUSのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングキーボード「RA04 TUF GAMING K1/JP」が販売中だ。参考価格は5980円だが、執筆時点では7％オフの5541円で購入できる（7月27日時点）。
本製品は、有線を採用するフルサイズのゲーミングキーボード。静音重視の設計やRGBイルミネーション、防水、ボリュームノブ、取り外し可能なリストレストなどが特徴。
フルサイズ＋日本語配列のゲーミングキーボードが5000円台
ユーザーレビューを見ると“押し心地も良くて静か／ノブで音量を調整できるのが便利／フルサイズ＋日本語＋ゲーミング＋LED＋有名メーカーを1万円以下で探しているならこれ一択”といった声が寄せられている。
ゲームだけでなく仕事も兼ねるなら、テンキー付きのフルサイズが理想と言える。フルサイズかつ日本語配列のゲーミングキーボードを探している人にオススメできる。
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