水は安いときに箱買いが正解。い・ろ・は・す2Lが1本約111円【Amazonタイムセール】

【Amazon.co.jp限定】 い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス ×8本

通常価格1112円→890円（20％オフ）

い・ろ・は・すの2Lペットボトル8本セットが、222円引きでセール中。1本あたりは約111円。飲料水はもちろん、コーヒー・お茶用、災害時の備蓄などを考えると、ちょっとでも安いときに箱買いしておきたい商品です。

こんな人にオススメ：

✓ 家で飲む水をまとめて用意したい人

✓ 備蓄用の飲料を探している人

✓ ラベルを剥がす手間を減らしたい人

ラベルレスなので飲み終わった後の分別もラクチン。いわゆるローリングストック用としても使いやすく、ツナ缶あたりと合わせて防災用に買っておけると◎。水やティッシュのようにかさばる日用品はセールで買うのが勝ちですよ。