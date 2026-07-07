Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第25回
水は安いときに箱買いが正解。い・ろ・は・す2Lが1本約111円【Amazonタイムセール】
2026年07月07日 14時40分更新
【Amazon.co.jp限定】 い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス ×8本
通常価格1112円→890円（20％オフ）
い・ろ・は・すの2Lペットボトル8本セットが、222円引きでセール中。1本あたりは約111円。飲料水はもちろん、コーヒー・お茶用、災害時の備蓄などを考えると、ちょっとでも安いときに箱買いしておきたい商品です。
こんな人にオススメ：
✓ 家で飲む水をまとめて用意したい人
✓ 備蓄用の飲料を探している人
✓ ラベルを剥がす手間を減らしたい人
ラベルレスなので飲み終わった後の分別もラクチン。いわゆるローリングストック用としても使いやすく、ツナ缶あたりと合わせて防災用に買っておけると◎。水やティッシュのようにかさばる日用品はセールで買うのが勝ちですよ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第30回
デジタルDDR5メモリ買うなら早めに。ノートPC用64GBが10万円超えオフ【Amazonプライムデー2026】
-
第29回
トピックス1TBの高速CFexpressカードが2万円超えオフ。最大3900MB/sで余裕の連写【Amazonプライムデー2026】
-
第28回
デジタルスマホ読書が続かないアナタ。Kindle Paperwhite、今なら9000円引きですぞ【Amazonプライムデー2026】
-
第27回
デジタルAmazon Echo Show 5が5980円。画面付きAlexaを試したいならコレ【Amazonプライムデー2026】
-
第26回
デジタル爆売れ枕「ヒツジのいらない枕」が15％オフ。ぐっすり眠れない方に試してほしい【Amazonプライムデー2026】
-
第24回
デジタルAnkerの睡眠用イヤホンが9000円引き。いびきが気になるあなたにこっそりオススメ【Amazonプライムデー2026】
-
第23回
デジタル1万円台前半ならかなりアリ。Ankerの高機能イヤホンが3700円オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第22回
デジタルほぼ12万円のルンバが7万円引きでビビる。買うなら今です【Amazonプライムデー2026】
-
第21回
デジタルほぼ半額でGoProデビュー。HERO12 Blackが2万9800円に【Amazonプライムデー2026】
-
第20回
デジタルMacBook Air派にもオススメ。キーボード付きSurface Proが4万8152円オフ【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ