罪悪感まで軽くしてくれる「SUNAO 発酵バター」10袋が1457円【Amazonプライムデー2026】

SUNAO(スナオ) 発酵バター 31g×10袋 江崎グリコ

通常価格2030円→1457円（28％オフ）

江崎グリコの「SUNAO 発酵バター」は、1袋31gの個包装が10袋入ったビスケット。今なら参考価格2030円から573円引きの1457円、1袋あたり約146円です。発酵バターを使ったクッキーらしいコクがありつつ、1枚あたり糖質9.2g、ロカボを意識したおやつ選びをしたい人にオススメです。

サイズは幅100mm×高さ150mm×奥行き24mmで、デスクの引き出しにも入れやすい個包装。甘いものは欲しい、でも重すぎるのはちょっと……という日にぴったりです。罪悪感なくサクサクしたい人は、その欲望に素直にどうぞ。

こんな人にオススメ

✓ 糖質を少し意識しながらクッキーを食べたい人

✓ 個包装のおやつを職場や外出先に置いておきたい人

✓ 発酵バターの香りやコクが好きな人