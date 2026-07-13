文具沼の入口へようこそ　LAMY 2000が4458円引き【Amazonプライムデー2026】

LAMY 2000 ブラック L401

通常価格1万3200円→8742円（34％オフ）

高級筆記具の定番として知られるLAMY 2000の4色ボールペンが参考価格から4458円引きの8742円。ブラック、ブルー、レッド、グリーンのM 21リフィルが付属します。

ポリカーボネート製ボディに、つや消しの金属金具とバネ仕掛けのステンレスクリップ。人間工学に基づいたグリップで手に収まりやすく、滑らかな書き味をうたっているので、長めの記入が多い人ほど相性がよさそうです。机に置いてあるだけで「仕事できそう感」が演出されるのでオススメです。

こんな人にオススメ

✓1本で複数色を使い分けたい人

✓少し良いボールペンを長く愛用したい人

✓ギフト映えする文具を探している人