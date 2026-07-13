Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第293回
文具沼の入口へようこそ LAMY 2000が4458円引き【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 19時00分更新
LAMY 2000 ブラック L401
通常価格1万3200円→8742円（34％オフ）
高級筆記具の定番として知られるLAMY 2000の4色ボールペンが参考価格から4458円引きの8742円。ブラック、ブルー、レッド、グリーンのM 21リフィルが付属します。
ポリカーボネート製ボディに、つや消しの金属金具とバネ仕掛けのステンレスクリップ。人間工学に基づいたグリップで手に収まりやすく、滑らかな書き味をうたっているので、長めの記入が多い人ほど相性がよさそうです。机に置いてあるだけで「仕事できそう感」が演出されるのでオススメです。
こんな人にオススメ
✓1本で複数色を使い分けたい人
✓少し良いボールペンを長く愛用したい人
✓ギフト映えする文具を探している人
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