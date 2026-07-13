Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第295回
極細シャープペンの最終兵器、ぺんてるオレンズネロ0.2mmが1777円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 19時10分更新
ぺんてる シャープペン オレンズネロ 0.2mm PP3002-A
通常価格3300円→1777円（46％オフ）
ぺんてるの上位モデル「オレンズネロ」が、参考価格3300円から1523円引きの1777円。0.2mmというかなり細い芯を使うモデルで、オレンズシステムの“芯をパイプで守る”構造と、自動芯出し機構を備えます。極細でも芯が折れないから“オレンズ”です。
12角形のマットブラック軸、低重心バランス、重量18gと、見た目も持ち味もかなり大人っぽい一本。0.2mmの繊細さは好みが分かれますが、「とにかく細く、きれいに書きたい」という人には間違いなくオレンズ一択です。
こんな人にオススメ
✓細字でノートや手帳をきれいに整えたい人
✓芯折れや芯出しの手間を減らしたい人
✓上質なシャープペンを1本持っておきたい人
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第297回
デジタル万年筆沼の入口が1800円 パイロットの名作「コクーン」が59％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第296回
デジタルこれぞ高見えボールペン。ゼブラのサラサグランドが890円【Amazonプライムデー2026】
-
第294回
デジタル一生モノこそお得に買うべき。ペリカン「スーベレーン M800」が15％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第293回
デジタル文具沼の入口へようこそ LAMY 2000が4458円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第292回
デジタル罪悪感まで軽くしてくれる「SUNAO 発酵バター」10袋が1457円【Amazonプライムデー2026】
-
第291回
デジタル理性をなくしてドカ食いしたい、「たけのこの里」188gが26％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第290回
デジタルチョコ好き買うべし。カントリーマアム「チョコまみれ」大容量BOXが1661円【Amazonプライムデー2026】
-
第289回
デジタル間違いない味をドカッと注文。「果汁グミ温州みかん」10袋セットが1袋約103円【Amazonプライムデー2026】
-
第288回
デジタル集中力UPという名目で食べたい 森永「大粒ラムネ」15袋が23％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第287回
デジタル風邪の日のご褒美まとめ買い。レディーボーデン8個セットが2980円【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ