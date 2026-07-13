極細シャープペンの最終兵器、ぺんてるオレンズネロ0.2mmが1777円【Amazonプライムデー2026】

ぺんてる シャープペン オレンズネロ 0.2mm PP3002-A

通常価格3300円→1777円（46％オフ）

ぺんてるの上位モデル「オレンズネロ」が、参考価格3300円から1523円引きの1777円。0.2mmというかなり細い芯を使うモデルで、オレンズシステムの“芯をパイプで守る”構造と、自動芯出し機構を備えます。極細でも芯が折れないから“オレンズ”です。

12角形のマットブラック軸、低重心バランス、重量18gと、見た目も持ち味もかなり大人っぽい一本。0.2mmの繊細さは好みが分かれますが、「とにかく細く、きれいに書きたい」という人には間違いなくオレンズ一択です。

こんな人にオススメ

✓細字でノートや手帳をきれいに整えたい人

✓芯折れや芯出しの手間を減らしたい人

✓上質なシャープペンを1本持っておきたい人