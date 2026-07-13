Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第294回
一生モノこそお得に買うべき。ペリカン「スーベレーン M800」が15％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 19時05分更新
Pelikan ペリカン 万年筆 ブルーストライプ M800
通常価格6万9496円→5万9072円（15％オフ）
しっかりした万年筆を探していた人にオススメしたいのがペリカンの「スーベレーン M800 ブルーストライプ」。今は通常価格6万9496円から1万424円引きの5万9072円です。
ペン先はロジウム装飾の18金、中字のMサイズ。機構はピストン吸入式で、インクをたっぷり使う万年筆らしい楽しさがあります。全長14.1cm、定番のブルーストライプで、手帳に書き込む時間を趣味の時間へと変えてくれます。
「少し贅沢な道具がほしい」「長く付き合える万年筆が欲しい」という人にぴったり。セールで安い筆記具を買い替えるのではなく、一本を育てる楽しさをこの機会にぜひ。
こんな人にオススメ
✓ 高級万年筆を初めて本格的に選びたい人
✓ ピストン吸入式の書き味や運用が気になる人
✓ ブルーストライプの定番デザインに惹かれる人
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