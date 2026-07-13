Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第300回
嫌なことなんてアタイがこすって消してやるよ！ クロミちゃんのフリクションペン3本セットが1029円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 19時35分更新
サンリオ(SANRIO) フリクションボールノック3本セット クロミ ポリカーボネート ボール径:0.5mm 色:黒 ノック式 770850
通常価格1210円→1029円（15％オフ）
かわいいクロミちゃんのフリクションを、黒インク3本セットでまとめ買いするチャンスです。今なら参考価格1210円から181円引きで1029円。ボール径0.5mmのノック式で、メモやノートの細字をすっきり書けます。
クロミちゃん推しの人はもちろん、クロミちゃんに興味がなかった人もこの機会にクロミちゃん沼にハマるチャンスです。ペンケースを開けるたびにクロミちゃんと会えますよ。こすれば消せるフィリクションペンなので、あれこれなかったことにしたい人にも最適です。
こんな人にオススメ
✓クロミちゃんの文具を集めている人
✓消せる黒ボールペンを日常使いしたい人
✓手帳やノートをきれいに整えたい人
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