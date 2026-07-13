Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第298回
道具はやっぱりカッコいい。製図用シャープペンが2267円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 19時25分更新
LIFT+ シャープペンシル 0.5mm LI2500.05-BK
通常価格2750円→2267円（18％オフ）
製図用の4mmガイドパイプを備えた、本気の0.5mmシャープペンがプライムデーで483円引き。10mm六角軸で握りやすく、本体重量は27gと軽めなので、長く書いても扱いやすそうです。ノック部に硬度表記窓があり、芯の管理もしやすい仕様。
ふだんの勉強用シャーペンを、“道具”に替えたい人にぴったり。図面をきっちり書きたい人、黒で引き締まった見た目が好きな人なら、2000円台前半は出す価値あり。ペンケースの中では目立ちませんが、手に持つと主張してくるタイプです。
こんな人にオススメ
✓0.5mm芯をよく使う人
✓製図用の細いガイドパイプが欲しい人
✓シンプルなブラックの筆記具が好みな人
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