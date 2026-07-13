道具はやっぱりカッコいい。製図用シャープペンが2267円【Amazonプライムデー2026】

LIFT+ シャープペンシル 0.5mm LI2500.05-BK

通常価格2750円→2267円（18％オフ）

製図用の4mmガイドパイプを備えた、本気の0.5mmシャープペンがプライムデーで483円引き。10mm六角軸で握りやすく、本体重量は27gと軽めなので、長く書いても扱いやすそうです。ノック部に硬度表記窓があり、芯の管理もしやすい仕様。

ふだんの勉強用シャーペンを、“道具”に替えたい人にぴったり。図面をきっちり書きたい人、黒で引き締まった見た目が好きな人なら、2000円台前半は出す価値あり。ペンケースの中では目立ちませんが、手に持つと主張してくるタイプです。

こんな人にオススメ

✓0.5mm芯をよく使う人

✓製図用の細いガイドパイプが欲しい人

✓シンプルなブラックの筆記具が好みな人