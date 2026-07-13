理性をなくしてドカ食いしたい、「たけのこの里」188gが26％オフ【Amazonプライムデー2026】

明治 たけのこの里シンプル包装 188g

通常価格875円→644円（26％オフ）

おなじみの「たけのこの里」が、個包装を省いたシンプル包装で登場。今は参考価格875円から231円引きの644円のセール中。チャック付きの大容量パウチなので、仕事の合間に罪悪感を抱えつつドカ食いできます。（※食べすぎにはご注意ください）

こんな人にオススメ

✓ 個包装よりも手軽さを重視したい人

✓ おやつをチャック付き袋で少しずつ食べたい人

✓ 在宅ワークや家飲みのお供を探している人