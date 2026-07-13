Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第297回
万年筆沼の入口が1800円 パイロットの名作「コクーン」が59％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 19時20分更新
PILOT 万年筆 コクーン FCO3SRBF
通常価格4400円→1800円（59％オフ）
万年筆沼の入り口として知られるパイロットの名作「コクーン」が、参考価格4400円から2600円引きの1800円です。細字のファイン、ペン先は特殊合金で、軸は黄銅と樹脂の塗装仕上げ。
サイズは最大径13.2mm、全長138mmで、極端に大ぶりではなく手帳やノートにも合わせやすいバランス。コンバーターCON-40対応で、カートリッジインキも使えるので、最初の1本として使いやすい。まずはここからインク沼の世界へ。
こんな人にオススメ
✓万年筆をまず1本持ってみたい人
✓細字でメモや手帳を書きたい人
✓カートリッジとコンバーターを両方使いたい人
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