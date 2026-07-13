万年筆沼の入口が1800円　パイロットの名作「コクーン」が59％オフ【Amazonプライムデー2026】

PILOT 万年筆 コクーン FCO3SRBF

通常価格4400円→1800円（59％オフ）

万年筆沼の入り口として知られるパイロットの名作「コクーン」が、参考価格4400円から2600円引きの1800円です。細字のファイン、ペン先は特殊合金で、軸は黄銅と樹脂の塗装仕上げ。

サイズは最大径13.2mm、全長138mmで、極端に大ぶりではなく手帳やノートにも合わせやすいバランス。コンバーターCON-40対応で、カートリッジインキも使えるので、最初の1本として使いやすい。まずはここからインク沼の世界へ。

こんな人にオススメ

✓万年筆をまず1本持ってみたい人

✓細字でメモや手帳を書きたい人

✓カートリッジとコンバーターを両方使いたい人