Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第299回
金属シャーペンの定番、ロットリング600。ちょっと安いし買っちゃう？【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 19時30分更新
ロットリング シャープペンシル ロットリング600 0.5mm シルバー 1904-445
通常価格2750円→2527円（8％オフ）
1980年代から続くロットリング600シリーズの定番モデルで、フルメタルボディのほどよい重さと安定感が持ち味。0.5mm芯、製図対応、さらに芯の硬度表示を4H〜2Bで切り替えられるので、普段使いはもちろん、線をきっちり揃えたい作業でも頼もしい一本。223円引きでちょっとお買い得です。
軽すぎるシャープペンだ落ち着かない、けど派手なデザインはいらないという人にぴったり。ノック感や金属の質感を楽しみたい文具好きにもオススメで、ペンケースに入っているだけで少し気分が上がることうけあいです。
こんな人にオススメ
✓金属軸のしっかりした書き味が好きな人
✓製図や細かい文字を書くことが多い人
✓定番モデルを長く使いたい人
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