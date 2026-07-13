金属シャーペンの定番、ロットリング600。ちょっと安いし買っちゃう？【Amazonプライムデー2026】

ロットリング シャープペンシル ロットリング600 0.5mm シルバー 1904-445

通常価格2750円→2527円（8％オフ）

1980年代から続くロットリング600シリーズの定番モデルで、フルメタルボディのほどよい重さと安定感が持ち味。0.5mm芯、製図対応、さらに芯の硬度表示を4H〜2Bで切り替えられるので、普段使いはもちろん、線をきっちり揃えたい作業でも頼もしい一本。223円引きでちょっとお買い得です。

軽すぎるシャープペンだ落ち着かない、けど派手なデザインはいらないという人にぴったり。ノック感や金属の質感を楽しみたい文具好きにもオススメで、ペンケースに入っているだけで少し気分が上がることうけあいです。

こんな人にオススメ

✓金属軸のしっかりした書き味が好きな人

✓製図や細かい文字を書くことが多い人

✓定番モデルを長く使いたい人