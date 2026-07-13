チョコ好き買うべし。カントリーマアム「チョコまみれ」大容量BOXが1661円【Amazonプライムデー2026】

不二家 カントリーマアムチョコまみれ大容量BOX(500g)

通常価格2214円→1661円（25％オフ）

しっとり系チョコクッキー好きにオススメの一品がセール価格に。不二家の「カントリーマアムチョコまみれ大容量BOX」は、500g入りのEC限定品で、ミルクチョコのコーティングにチョコチップまで重ねた“チョコにまみれた”一箱。通常2214円のところ、553円引きの1661円になっています。

個包装でつまみやすく、在宅ワークのおともや家族用のおやつ置き場にちょうどいいボリューム感。甘さしっかりめの濃厚系なので、コーヒーと合わせたい人には特にピッタリ。チョコレートが高騰している今こそ箱で確保しておきたいですね。

こんな人にオススメ

✓チョコが主役のおやつを探している人

✓個包装の大容量スイーツをストックしたい人

✓家族や職場で分けやすい菓子が欲しい人