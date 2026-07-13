これぞ高見えボールペン。ゼブラのサラサグランドが890円【Amazonプライムデー2026】

ゼブラ ジェルボールペン サラサグランド 0.5mm マットブラック P-JJ57-MTBK

通常価格1320円→890円（33％オフ）

ゼブラの高級感あるジェルボールペン「サラサグランド」が、参考価格1320円から430円引きの890円でセール中。0.5mmのジェルインク、耐水性のある水性顔料、バインダークリップ式という組み合わせで、見た目も書き味もちょっと上の1本です。

重量は19.3g、最大軸径10.3×142.6mmと、手にしたときに“安いペン”っぽさが出にくいのも好印象。普段使いの筆記具を少し格上げしたい人にぴったりで、マットブラックの落ち着いた雰囲気は、文具好きの所有欲も満たしてくれそうです。

こんな人にオススメ

✓見た目のいい黒ボールペンを探している人

✓0.5mmの細めで、くっきり書きたい人

✓持ち歩き用に少し高級感のある1本が欲しい人