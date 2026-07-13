Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第296回
これぞ高見えボールペン。ゼブラのサラサグランドが890円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 19時15分更新
ゼブラ ジェルボールペン サラサグランド 0.5mm マットブラック P-JJ57-MTBK
通常価格1320円→890円（33％オフ）
ゼブラの高級感あるジェルボールペン「サラサグランド」が、参考価格1320円から430円引きの890円でセール中。0.5mmのジェルインク、耐水性のある水性顔料、バインダークリップ式という組み合わせで、見た目も書き味もちょっと上の1本です。
重量は19.3g、最大軸径10.3×142.6mmと、手にしたときに“安いペン”っぽさが出にくいのも好印象。普段使いの筆記具を少し格上げしたい人にぴったりで、マットブラックの落ち着いた雰囲気は、文具好きの所有欲も満たしてくれそうです。
こんな人にオススメ
✓見た目のいい黒ボールペンを探している人
✓0.5mmの細めで、くっきり書きたい人
✓持ち歩き用に少し高級感のある1本が欲しい人
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第297回
デジタル万年筆沼の入口が1800円 パイロットの名作「コクーン」が59％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第295回
デジタル極細シャープペンの最終兵器、ぺんてるオレンズネロ0.2mmが1777円【Amazonプライムデー2026】
-
第294回
デジタル一生モノこそお得に買うべき。ペリカン「スーベレーン M800」が15％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第293回
デジタル文具沼の入口へようこそ LAMY 2000が4458円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第292回
デジタル罪悪感まで軽くしてくれる「SUNAO 発酵バター」10袋が1457円【Amazonプライムデー2026】
-
第291回
デジタル理性をなくしてドカ食いしたい、「たけのこの里」188gが26％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第290回
デジタルチョコ好き買うべし。カントリーマアム「チョコまみれ」大容量BOXが1661円【Amazonプライムデー2026】
-
第289回
デジタル間違いない味をドカッと注文。「果汁グミ温州みかん」10袋セットが1袋約103円【Amazonプライムデー2026】
-
第288回
デジタル集中力UPという名目で食べたい 森永「大粒ラムネ」15袋が23％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第287回
デジタル風邪の日のご褒美まとめ買い。レディーボーデン8個セットが2980円【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ