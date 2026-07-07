Ankerの睡眠用イヤホンが9000円引き。いびきが気になるあなたにこっそりオススメ【Amazonプライムデー2026】

Anker Soundcore Sleep A30

通常価格2万9990円→2万990円（30％オフ）

Ankerの睡眠用イヤホン「Soundcore Sleep A30」が、9000円引きでセール中。いわゆる“寝ホン”はすでに選択肢が増えていますが、単に小さくて寝やすいだけでなく、いびきマスキングに対応しているのが特徴。充電ケースがいびきを検知し、音量や高さに合わせたマスキング音を自動再生してくれるため、家族のいびきが気になって眠りにくい人にもこっそりオススメしたい一台です。

こんな人にオススメ：

✓ 横向きで寝ることが多い人

✓ いびきや生活音が気になって眠りにくい人

✓ 睡眠用の専用イヤホンを探している人

入眠サポートサウンドやBluetooth再生、睡眠モニタリングも使えるので、耳栓、ホワイトノイズマシン、寝る前の音楽用イヤホンをまとめたい人には特にコスパがいいモデル。2万円台前半まで下がっている今なら、睡眠環境を整えるための専用ガジェットとして検討してもよさそうです。Zzz…