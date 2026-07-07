4K対応Fire TVが4780円に。ここまで下がるとかなり欲しい【Amazonタイムセール】

Amazon Fire TV Stick 4K Select

通常価格7980円→4780円（40％オフ）

Fire TVシリーズの中でも4K Ultra HDとHDR10+対応の上位モデル。ここまで下がるとかなり手を出しやすいです。テレビのHDMIにつなぐだけで使えるので、「配信サービスをテレビで気軽に見たいけど、設定が面倒なのはイヤ」という人に検討してほしい1台。

こんな人にオススメ：

✓ Prime VideoやYouTubeをテレビでまとめて見たい人

✓ テレビの使い勝手を手軽にアップデートしたい人

✓ 4K対応のストリーミング端末を安く試したい人

すでにテレビのアプリだけで満足しているなら急いで買う必要はなさそうですが、気になっていた人はぜひご検討を。