Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第8回
4K対応Fire TVが4780円に。ここまで下がるとかなり欲しい【Amazonタイムセール】
2026年07月07日 10時15分更新
Amazon Fire TV Stick 4K Select
通常価格7980円→4780円（40％オフ）
Fire TVシリーズの中でも4K Ultra HDとHDR10+対応の上位モデル。ここまで下がるとかなり手を出しやすいです。テレビのHDMIにつなぐだけで使えるので、「配信サービスをテレビで気軽に見たいけど、設定が面倒なのはイヤ」という人に検討してほしい1台。
こんな人にオススメ：
✓ Prime VideoやYouTubeをテレビでまとめて見たい人
✓ テレビの使い勝手を手軽にアップデートしたい人
✓ 4K対応のストリーミング端末を安く試したい人
すでにテレビのアプリだけで満足しているなら急いで買う必要はなさそうですが、気になっていた人はぜひご検討を。
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