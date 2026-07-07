Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第27回
Amazon Echo Show 5が5980円。画面付きAlexaを試したいならコレ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月07日 15時10分更新
Amazon Echo Show 5 第3世代
通常価格1万2980円→5980円（54％オフ）
Amazonの小型スマートディスプレイ「Echo Show 5」第3世代が、7000円引きでセール中です。5.5インチ画面を備えたコンパクトなAlexa端末で、天気や予定の確認、ビデオ通話などを1台で使えるのが魅力。「音声だけのEchoだと少し物足りない」という人にちょうどいいモデルです。
こんな人にオススメ：
✓ 玄関や寝室に置く小型スマートディスプレイが欲しい人
✓ Alexaを音声だけでなく画面でも使いたい人
✓ スマートホームをまず1台から試したい人
Echo Show 8ほど大きな画面や音の迫力はありませんが、そのぶん省スペースで、ベッドサイドやデスク、キッチンカウンターにも置きやすいのが強み。5980円なら画面付きAlexaを試してみる入門機としてもオススメできます。
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