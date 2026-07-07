Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第23回
1万円台前半ならかなりアリ。Ankerの高機能イヤホンが3700円オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月07日 14時20分更新
Anker Soundcore Liberty 5 A3957
通常価格1万4990円→1万1290円（25％オフ）
Ankerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」が、3700円引きでセール中。周囲の騒音に合わせて効きを調整するウルトラノイズキャンセリング3.5に加え、高音質コーデックのLDAC、Dolby Audio、6マイク＋AIによる通話ノイズ低減、マルチポイント接続まで備えたモデルで、音楽、動画、通話、作業用まで1台でこなしたい人に向いています。1万円台前半まで下がっているなら、初めての高機能イヤホンとしてもかなり選びやすい価格です。
こんな人にオススメ：
✓ 通勤中や移動中にノイズを減らしたい人
✓ 音質と使い勝手の両方を重視する人
✓ Ankerの定番モデルを狙っている人
ハイエンドではなく、普段使いで欲しい機能が一通り押さえられた“普通にいいやつ”と評価すべき1本。LDAC対応で音質面を強化しつつ、ノイズキャンセリングや外音取り込み、IP55防塵防水も備え、作業からジョギングまで幅広く使いやすいのが魅力です。激安とは言えませんが、1万円台前半でここまで要素がそろっているなら、いっそメイン機として検討してもいい気がします。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第30回
デジタルDDR5メモリ買うなら早めに。ノートPC用64GBが10万円超えオフ【Amazonプライムデー2026】
-
第29回
トピックス1TBの高速CFexpressカードが2万円超えオフ。最大3900MB/sで余裕の連写【Amazonプライムデー2026】
-
第28回
デジタルスマホ読書が続かないアナタ。Kindle Paperwhite、今なら9000円引きですぞ【Amazonプライムデー2026】
-
第27回
デジタルAmazon Echo Show 5が5980円。画面付きAlexaを試したいならコレ【Amazonプライムデー2026】
-
第26回
デジタル爆売れ枕「ヒツジのいらない枕」が15％オフ。ぐっすり眠れない方に試してほしい【Amazonプライムデー2026】
-
第25回
デジタル水は安いときに箱買いが正解。い・ろ・は・す2Lが1本約111円【Amazonタイムセール】
-
第24回
デジタルAnkerの睡眠用イヤホンが9000円引き。いびきが気になるあなたにこっそりオススメ【Amazonプライムデー2026】
-
第22回
デジタルほぼ12万円のルンバが7万円引きでビビる。買うなら今です【Amazonプライムデー2026】
-
第21回
デジタルほぼ半額でGoProデビュー。HERO12 Blackが2万9800円に【Amazonプライムデー2026】
-
第20回
デジタルMacBook Air派にもオススメ。キーボード付きSurface Proが4万8152円オフ【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ