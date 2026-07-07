ほぼ半額でGoProデビュー。HERO12 Blackが2万9800円に【Amazonプライムデー2026】

GoPro HERO12 Black CHDHX-121-FW+SD

通常価格6万800円→2万9800円（51％オフ）

GoProの定番アクションカメラが、3万円超の値引きで手に取りやすくなっています。5.3K60／4K120動画やHDR撮影に対応し、手ブレ補正のHyperSmooth 6.0も備えたモデルなので、旅行やスポーツ、子どもの外遊びなど、スマホだけでは撮りにくいシーンを残したい人に向いています。

こんな人にオススメ：

✓ 子どもの遊びなど動きのある映像を撮りたい人

✓ スマホ以外の“小さなカメラ”を探している人

✓ GoProが気になっていたけど予算で迷っていた人

高画質撮影、強力な手ブレ補正、防水性能、扱いやすい小型ボディがそろっていて、普段使いも、アウトドアにも使いやすいモデル。ほぼ半額クラスの値引きになっている今なら、GoProデビューの方はもちろん、旧モデルからの買い替え候補としても検討しやすいのでは。