Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第21回
ほぼ半額でGoProデビュー。HERO12 Blackが2万9800円に【Amazonプライムデー2026】
2026年07月07日 13時55分更新
GoPro HERO12 Black CHDHX-121-FW+SD
通常価格6万800円→2万9800円（51％オフ）
GoProの定番アクションカメラが、3万円超の値引きで手に取りやすくなっています。5.3K60／4K120動画やHDR撮影に対応し、手ブレ補正のHyperSmooth 6.0も備えたモデルなので、旅行やスポーツ、子どもの外遊びなど、スマホだけでは撮りにくいシーンを残したい人に向いています。
こんな人にオススメ：
✓ 子どもの遊びなど動きのある映像を撮りたい人
✓ スマホ以外の“小さなカメラ”を探している人
✓ GoProが気になっていたけど予算で迷っていた人
高画質撮影、強力な手ブレ補正、防水性能、扱いやすい小型ボディがそろっていて、普段使いも、アウトドアにも使いやすいモデル。ほぼ半額クラスの値引きになっている今なら、GoProデビューの方はもちろん、旧モデルからの買い替え候補としても検討しやすいのでは。
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