ほぼ12万円のルンバが7万円引きでビビる。買うなら今です【Amazonプライムデー2026】

アイロボット ルンバ Plus 415 Combo

通常価格11万9801円→4万9800円（58％オフ）

アイロボットのロボット掃除機が、7万円引きの大幅セールに。掃除機がけだけでなく水拭きにも対応し、付属のAutoWash充電ステーションでゴミ収集、モップへの給水、モップ洗浄、乾燥までまとめて任せられるのが大きな特徴。毎日の床掃除で面倒になりがちな「ゴミ捨て」「水拭き後のモップ管理」まで自動化できる多機能モデルです。

こんな人にオススメ：

✓ 掃除の手間をできるだけ減らしたい人

✓ ロボット掃除機の本命モデルを探している人

✓ フローリング中心で水拭きも使いたい人

日本の住環境に合わせたコンパクト設計で、家具の下や壁際の掃除も意識したモデル。髪の毛やペットの毛を吸い取りつつ、水拭きまで任せられるため、裸足で歩くフローリングやペットのいる家と相性がいい一台です。全自動ステーション込みで4万円台なら、ルンバを本命候補として見ていた人にはかなり前のめりに検討してもいいのでは。