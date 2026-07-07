Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第22回
ほぼ12万円のルンバが7万円引きでビビる。買うなら今です【Amazonプライムデー2026】
2026年07月07日 14時10分更新
アイロボット ルンバ Plus 415 Combo
通常価格11万9801円→4万9800円（58％オフ）
アイロボットのロボット掃除機が、7万円引きの大幅セールに。掃除機がけだけでなく水拭きにも対応し、付属のAutoWash充電ステーションでゴミ収集、モップへの給水、モップ洗浄、乾燥までまとめて任せられるのが大きな特徴。毎日の床掃除で面倒になりがちな「ゴミ捨て」「水拭き後のモップ管理」まで自動化できる多機能モデルです。
こんな人にオススメ：
✓ 掃除の手間をできるだけ減らしたい人
✓ ロボット掃除機の本命モデルを探している人
✓ フローリング中心で水拭きも使いたい人
日本の住環境に合わせたコンパクト設計で、家具の下や壁際の掃除も意識したモデル。髪の毛やペットの毛を吸い取りつつ、水拭きまで任せられるため、裸足で歩くフローリングやペットのいる家と相性がいい一台です。全自動ステーション込みで4万円台なら、ルンバを本命候補として見ていた人にはかなり前のめりに検討してもいいのでは。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第24回
デジタルAnkerの睡眠用イヤホンが9000円引き。いびきが気になるあなたにこっそりオススメ【Amazonプライムデー2026】
-
第23回
デジタル1万円台前半ならかなりアリ。Ankerの高機能イヤホンが3700円オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第21回
デジタルほぼ半額でGoProデビュー。HERO12 Blackが2万9800円に【Amazonプライムデー2026】
-
第20回
デジタルMacBook Air派にもオススメ。キーボード付きSurface Proが4万8152円オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第19回
デジタル値段バグってない？ Galaxy S26 512GBが2万7081円オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第18回
デジタルGalaxy S26 Ultra 512GBが約4万円オフ。“一番良いやつ”買うなら今【Amazonプライムデー2026】
-
第17回
デジタルモニター選び、失敗したくないならコレ。WQHD、180Hz対応で2万円台【Amazonプライムデー2026】
-
第16回
デジタルこれはデスクを一気に強化したくなる… LGのOLEDモニターが3万8150円オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第15回
デジタル310Hz対応のROGモニターが3万円台に。FPS勢の方、こちらです【Amazonプライムデー2026】
-
第14回
トピックスCORSAIRの32GB DDR5メモリが1万円超オフ。見た目も良いぞ！【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ