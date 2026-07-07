Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第26回
爆売れ枕「ヒツジのいらない枕」が15％オフ。ぐっすり眠れない方に試してほしい【Amazonプライムデー2026】
2026年07月07日 14時55分更新
ヒツジのいらない枕 HT
通常価格1万5800円→1万3430円（15％オフ）
名前のインパクトで覚えている人も多いであろう人気寝具「ヒツジのいらない枕」が、2370円引きでセール中。シリーズ累計販売数100万個突破の大ヒット枕で、やわらかさと弾力を備えたTPE素材と、頭を支える三角格子構造が特徴です。
こんな人にオススメ：
✓ 低反発の沈み込みすぎが苦手な人
✓ 寝返りのしやすさを重視したい人
✓ 丸洗いできる枕を探している人
枕は相性があるので万人向けとは言えませんが、「朝起きたときに首まわりがなんか重だるい」「枕のムレや沈み込みが気になっている」といった悩みを抱えている人は、話題のヒツジを試してみてもいいかもしれません。
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